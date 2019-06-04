2019-06-04T11:50:08+03:00
Общество

Благотворительный парад добрых волшебников объединил более трехсот неравнодушных жителей Белгорода

Жители города прошли по парку Победы в костюмах сказочных персонажей
Ирина ТАРАСОВА
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ФотоБРОО "Святое Белогорье против детского рака.ФотоБРОО "Святое Белогорье против детского рака.
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Благотворительный парад добрых волшебников состоялся в День защиты детей. Его организатором выступила благотворительная организация «Святое Белогорье против детского рака». Более трехсот жителей города прошли по парку Победы в костюмах сказочных персонажей. Здесь можно было встретить Малефисенту, Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер, Мальвину и других героев сказочных книг.

Возглавили парад подопечные организации, победившие тяжелую болезнь. За ними проследовали все, кто помогает детям, поддерживая проекты организации.

Фото БРОО "Святое Белогорье против детского рака.

Фото БРОО "Святое Белогорье против детского рака.

Организаторы мероприятия в этот день подготовили для жителей города множество тематических площадок: мастер-класс по раскрашиванию пряников, киберспорт, рисование песком и даже катание на велосипеде по импровизированной велотрассе. Одновременно с этим на сцене в парке Победы шла концертная программа с участием творческих коллективов Белгорода.

Среди присутствующих было проведено несколько розыгрышей. Победители получили призы от партнёров за лучший костюм, лучший рисунок, за участие в конкурсах.

В ходе благотворительного мероприятия удалось собрать 61 745 рублей. Эти средства будут направлены на помощь детям с онкологией – подопечным БРОО «Святое Белогорье против детского рака».

ИСТОЧНИК KP.RU

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