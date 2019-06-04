Благотворительный парад добрых волшебников объединил более трехсот неравнодушных жителей Белгорода

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-04T11:50:08+03:00

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Благотворительный парад добрых волшебников состоялся в День защиты детей. Его организатором выступила благотворительная организация «Святое Белогорье против детского рака». Более трехсот жителей города прошли по парку Победы в костюмах сказочных персонажей. Здесь можно было встретить Малефисенту, Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер, Мальвину и других героев сказочных книг.

Возглавили парад подопечные организации, победившие тяжелую болезнь. За ними проследовали все, кто помогает детям, поддерживая проекты организации.

Фото БРОО "Святое Белогорье против детского рака.

Организаторы мероприятия в этот день подготовили для жителей города множество тематических площадок: мастер-класс по раскрашиванию пряников, киберспорт, рисование песком и даже катание на велосипеде по импровизированной велотрассе. Одновременно с этим на сцене в парке Победы шла концертная программа с участием творческих коллективов Белгорода.

Среди присутствующих было проведено несколько розыгрышей. Победители получили призы от партнёров за лучший костюм, лучший рисунок, за участие в конкурсах.

В ходе благотворительного мероприятия удалось собрать 61 745 рублей. Эти средства будут направлены на помощь детям с онкологией – подопечным БРОО «Святое Белогорье против детского рака».

ИСТОЧНИК KP.RU