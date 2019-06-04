2019-06-04T11:12:50+03:00
Экономика

Банк «Открытие» намерен выплатить дивиденды за 2018 год

В общей сложности на эти цели направят 33,9% от чистой прибыли банка
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..Фото: "КП" Архив
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Наблюдательный совет банка «Открытие» принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров банка утвердить выплату дивидендов за 2018 год в размере 2 миллиарда рублей.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, Наблюдательный совет банка рекомендовал утвердить 9 июля 2019 года.

- Мы считаем выплату дивидендов важнейшим принципом нашей работы, именно поэтому Наблюдательным советом и было принято такое решение, - подчеркнул Президент - Председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов. - Даже несмотря на то, что стратегия развития банка не предполагала дивидендные выплаты по итогам 2018 года.

В случае достижения запланированных финансовых результатов в 2019 году - а итоги первых пяти месяцев вселяют уверенность в это, отметил Михаил Михайлович - сумма дивидендов увеличится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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