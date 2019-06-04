2019-06-04T11:15:11+03:00
Происшествия

Под Белгородом легковушка попала под пассажирский поезд

Несмотря на экстренное торможение поезда, столкновения избежать не удалось
Ирина ТАРАСОВА
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Под Белгородом легковушка попала под пассажирский поезд.Под Белгородом легковушка попала под пассажирский поезд.Фото: "КП" Архив
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Сегодня, 4 июня, на перегоне Долбино — Белгород произошло столкновение легкового автомобиля с поездом №74 Кривой Рог - Москва. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, сегодня ночью инспекторы ДПС, находясь на маршруте патрулирования, заметили в районе Семейного рынка автомобиль «ВАЗ-21074». Водитель легковушки проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. Оказалось, что за рулем находился 16-летний юноша. В районе дома №35 по улице Советская молодой человек выехал на железнодорожные пути, вне ж/д переезда, в результате чего произошло столкновение автомобиля и локомотива. Несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, наезда на «семерку» избежать не удалось. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги, предварительные данные говорят о том, что водитель легковушки грубо нарушил правила дорожного движения.

Из-за произошедшего инцидента были задержаны поезда дальнего следования №74 Кривой Рог — Москва на 43 минуты и поезд №20 Харьков — Москва на 51 минуту.

Полиция задержала несовершеннолетнего водителя. В отношении него были составлены сразу несколько административных материалов, в том числе вождение без прав, выезд на встречку, проезд на запрещающий знак светофора, невыполнение требования об остановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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