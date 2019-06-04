Лесничества Белгородской области получили новенькие авто

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-04T09:24:21+03:00

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Начальник управления лесами Белгородской области Нина Усольцева торжественно вручила ключи от отечественных автомобилей марки ВАЗ 212140 лучшим лесничествам.

Новые автомобили повышенной проходимости ВАЗ 212140 были приобретены за счет целевых средств из субвенций федерального бюджета. «Сегодня лесная охрана области обеспечена транспортом, необходимым, в первую очередь, для эффективного федерального государственного лесного и пожарного надзора на землях лесного фонда региона и для приумножения лесных богатств родного края, – сказала Нина Усольцева».

Начальник управления выразила уверенность в том, что исполнение рейдовых мероприятий будет и впредь проводиться на высоком уровне.

Управление лесами напоминает, что сведения о фактах обнаружения лесных пожаров, незаконных рубок на территории лесного фонда РФ, нарушений лесного законодательства РФ необходимо передавать в региональную диспетчерскую службу управления лесами Белгородской области по круглосуточному телефону 8(4722)33-66-97 и по бесплатному номеру телефона Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU