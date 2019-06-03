Не подвергайте жизнь опасности!

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-03T16:03:28+03:00

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По статистике, число случаев травматизма среди детей и подростков во время каникул значительно возрастает. Главные причины трагических происшествий – баловство и незнание правил электробезопасности. О чем необходимо напомнить ребенку, отпуская его на прогулку?

1. Расскажите вашему ребенку об опасности запуска радиоуправляемых игрушек, пиротехники, змеев, воздушных шаров под ЛЭП. Неосторожные действия в охранной зоне линий и подстанций могут привести к электротравме.

2. Детям опасно играть вблизи открытых трансформаторных подстанций, еще опаснее – проникать внутрь! Оборудование находится под очень высоким напряжением.

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ИСТОЧНИК KP.RU