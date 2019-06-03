СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-03T15:19:17+03:00

С начала года в Белгородской области на пожарах погибло 35 человек. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

С начала года на территории Белгородской области зарегистрировано 1246 пожаров, при которых погибло 35 человек (среди погибших - один ребенок 2010 года рождения). 20 человек подразделениям ГПС удалось спасти. Среди основных причин пожара в 93 случаях специалисты называют умышленные действия по уничтожению чужого имущества, т.е. поджог.

При этом травмы на пожарах получили 17 человек, прямой материальный ущерб причинен в размере более 52 миллионов рублей.

Основную долю пожаров составили ландшафтные – 569 пожаров (46%). Второе место занимают пожары, произошедшие в жилом секторе - 423 случая (34%).

Основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнем – 585 пожаров; нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 164 случая.

ИСТОЧНИК KP.RU