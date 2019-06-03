2019-06-03T17:18:01+03:00
Общество

Где в Белгороде будет ограничено движение 7 июня

В городе пройдет церемония награждения участников регионального конкурса «История моей семьи в истории моей России»
Ирина ТАРАСОВА
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Где в Белгороде будет ограничено движение 7 июня.Где в Белгороде будет ограничено движение 7 июня.Фото: "КП" Архив
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На нескольких улицах Белгорода 7 июня ограничат движение транспорта. Это связано с проведением церемонии награждения участников регионального конкурса «История моей семьи в истории моей России».

Стоянка и остановка транспортных средств будут ограничены с 23 часов 6 июня до окончания мероприятия по ул. Садовой (от ул. Мичурина до ул. Павлова), по ул. Павлова (от ул. Садовой до ул. Попова), по ул. Маяковского (от ул. Садовой до ул. Попова).

Движение транспорта (кроме автотранспортных средств участников мероприятия) будет запрещено с 10 часов 7 июня до окончания мероприятия по ул. Садовой от ул. Мичурина до ул. Павлова, по ул. Павлова от ул. Садовой до ул. Попова, по ул. Маяковского по ул. Садовой до ул. Попова, по Садовому проезду от ул. Маяковского до ул. Попова.

Движение рекомендуется осуществлять по объездным маршрутам по ул. Попова и ул. Мичурина.

Администрация города Белгорода приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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