2019-06-03T14:31:47+03:00
Общество

Рекордное число участников пробежали «Зелёный Марафон» Сбербанка

Традиционный забег прошел в 60 городах России, 8 городах Казахстана и Белоруссии
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На старт дистанций в 4,2, 10 и 42,195 км вышло более 150 тысяч человек. Вдоль трасс от Калининграда до Владивостока их поддерживало более 110 тысяч зрителей. Среди участников «Зелёного Марафона» Сбербанка были такие звезды спорта, как многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, легендарный фигурист Алексей Ягудин. В Москве, где третий год подряд прошел «Зелёный Марафон Бегущие Сердца», организованный совместно с Фондом помощи детям «Обнажённые сердца», на старт вместе с 10 тысячами участников вышли звезды спорта, культуры, общественные деятели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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