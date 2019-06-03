2019-06-03T13:05:31+03:00
Спорт

В Белгороде несовершеннолетние водители мотоциклетов посоревнуются в мастерстве

В соревнованиях встретятся представители мотошкол и мотоклубов Белгорода, Корочанского района и Яковлевского городского округа
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде несовершеннолетние водители мотоциклетов посоревнуются в мастерстве.В Белгороде несовершеннолетние водители мотоциклетов посоревнуются в мастерстве.Фото: "КП" Архив
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7 июня с 10.00 до 15.00 на базе регионального отделения ДОСААФ по Белгородской области состоятся соревнования среди несовершеннолетних водителей мотоциклетной техники, в возрасте 14-17 лет под условным названием «Моторота». В соревнованиях примут участие 25-30 молодых водителей мотоциклетной техники – представителей мотошкол и мотоклубов из Белгорода, Корочанского района и Яковлевского городского округа. В программе соревнований: знание основ ПДД, фигурное вождение мототехники по площадке, оказание доврачебной помощи.

Мероприятие направлено на привлечение молодежи к техническим видам спорта, повышение водительского мастерства и культуры эксплуатации мототехники, а также предупреждение дорожно-транспортного травматизма.

В открытии примут участие специалисты Центра кинологической службы, спецподразделений ГРОМ и Велофедерации.

Организаторы соревнований отмечают, что для зрителей будут организованы специальные мастер-классы и тренинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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