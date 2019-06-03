2019-06-03T11:11:54+03:00
Общество

Где в Белгородской области можно искупаться

В регионе стартовал купальный сезон
Ирина ТАРАСОВА
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В регионе безопасно отдохнуть можно на 63 пляжах и местах массового отдыха на воде. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.В регионе безопасно отдохнуть можно на 63 пляжах и местах массового отдыха на воде. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В Белгородской области стартовал купальный сезон. По данным инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Белгородской области в этом году в регионе безопасно отдохнуть можно на 63 пляжах и местах массового отдыха на воде. На всех этих пляжах несут свое дежурство спасатели и медицинские работники.

В ведомстве отмечают, что в этом году к местам безопасного отдыха добавилось еще 5 новых, а именно: пляж на Белгородском водохранилище в районе ул. Северо-Донецкой (Белгород); место массового отдыха на Солдатском водохранилище в рекреационной зоне «Ясные зори»; место массового отдыха на реке Айдар в хуторе Озёрный Ровеньского района; место массового отдыха на реке Оскол в районе ул.Красногвардейской (поселок Чернянка); место массового отдыха на пруду в поселке Томаровка Яковлевского района.

Со всеми местами организованного безопасного отдыха можно ознакомиться здесь.

Инспекторы ГИМС напоминают, что большинство происшествий на водных объектах происходит на таких участках, где не обследовано дно, где нет спасательных постов, медицинских работников. И рекомендуют при выборе места купания и отдыха посещать только организованные места для отдыха, не оставлять без присмотра детей и не употреблять спиртные напитки вблизи водоемов.

В случае происшествия звоните по телефону «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722)39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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