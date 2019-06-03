Выставку картин из частных собраний белгородских коллекционеров можно увидеть в «Родине»

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-03T09:46:25+03:00

Выставка в центральном белгрродском выставочном зале будет работать до 30 июня 2019 года

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31 мая в 16:00 в Выставочном зале «Родина» открылась выставка из собрания белгородских коллекционеров (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство). Увидеть уникальные картины можно до 30 июня 2019 года.

Выставка частных коллекций задумывалась давно, ведь коллекционеров среди художников очень много и у них весьма интересные собрания.

Коллекция, к примеру, Владимира Аксёнова собиралась еще с 70-х годов прошлого века. Станислав Дымов выставляет работы участников первой молодежной выставки в Белгороде, которая состоялась в 1976 году. Также можно будет увидеть работы таких художников, как Александр Булатов, Юрий Серебряков, Виталий Леус, Лев Блякницкий, ранние произведения Вячеслава Крайнова.

На выставке будет представлена графика из коллекции музея-мастерской Станислава Косенкова, которая, по словам Станислава Дымова, председателя БРО ВТОО «Союз художников России», с полным правом можно отнести к шедеврам мировой графики.

Представлено творчество прибалтийских, украинских, российских художников. Также можно увидеть оригиналы работ Станислава Косенкова, посвященные Прохоровке. Эти экспонаты предоставил Виктор Иванчихин.

Осышный. Конец дня. Фото МБУК Выставочный зал "Родина".

Свои коллекции выставляют Владимир Аксёнов, Виктор Иванчихин, Станислав Дымов, Ольга Попова, Владимир Савченко, Наталья Гончаренко, Валентина Кобелева, Григорий Новиков, Светлана Мишакина.

Также выставка интересна тем, что представляет срез изобразительного искусства, начиная от 70-х годов прошлого века и заканчивая настоящим временем.

Также в выставку вошла экспозиция «Деньги. История. Россия», представленная отделением по Белгородской области ГУ Банка России по ЦФО. Экспозиция охватывает временной период с 1905 по 1997 годы. Через эволюцию денежных знаков демонстрируется развитие всей денежной системы в привязке к ключевым экономическим и политическим преобразованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU