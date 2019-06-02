Хорошо посидели: белгородец разбил приятелю голову топором
31-летний белгородец попал в больницу с травмой головы. О ЧП медики сообщили правоохранителям, которые выяснили, что повреждения горожанин получил во время конфликта с приятелем. Подозреваемого задержали.
По предварительным данным, товарищи выпивали в квартире потерпевшего. В какой-то момент мужчины начали ссориться, и тогда подозреваемый схватил топор и ударил оппонента обухом по голове. Испугавшись последствий, обидчик выбежал из квартиры и скрылся. Скорую помощь вызвала соседка по лестничной клетке. Согласно заключению медиков, здоровью мужчины причинен легкий вред.
Отдел дознания УМВД по городу Белгороду возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Белгородцу грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU