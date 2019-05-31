СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-31T16:20:21+03:00

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В Белгороде в День защиты детей запретят продажу алкоголя. Как поясняют в администрации города, такие меры необходимы, чтобы не допустить нарушения общественного порядка, а также для поддержания здорового образа жизни молодежи. Аналогичный запрет будет действовать 21 июня в день проведения выпускного бала.

Такие же ограничения введут и в Липецке. По всему городу будет действовать полный запрет на продажу алкоголя. Отметим, что такая практика в регионе действует уже не первый год. Розничная продажа алкогольных и спиртных напитков будет запрещена в течение всей субботы.

ИСТОЧНИК KP.RU