В Белгороде в День защиты детей запретят продажу алкоголя
Ограничения продлятся в течение всей субботы
Изменить размер текста:
В Белгороде в День защиты детей запретят продажу алкоголя. Как поясняют в администрации города, такие меры необходимы, чтобы не допустить нарушения общественного порядка, а также для поддержания здорового образа жизни молодежи. Аналогичный запрет будет действовать 21 июня в день проведения выпускного бала.
Такие же ограничения введут и в Липецке. По всему городу будет действовать полный запрет на продажу алкоголя. Отметим, что такая практика в регионе действует уже не первый год. Розничная продажа алкогольных и спиртных напитков будет запрещена в течение всей субботы.
ИСТОЧНИК KP.RU