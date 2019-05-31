2019-05-31T16:17:47+03:00
Авто

Пьяного водителя из Белгорода осудят за попытку подкупить липецкого автоинспектора

Мужчина предложил сотруднику ГИБДД 10 500 рублей, чтобы тот закрыл глаза на нарушение
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области будут судить злостного нарушителя ПДД из Белгорода за попытку подкупить автоинспектора. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, обвиняемый - профессиональный водитель, при этом попадался на нарушениях более десяти раз. Последнее нарушение обернулось уголовным делом.

Как сообщают в ведомстве, автоинспектор остановил автомобиль на трассе в Тербунском районе Липецкой области. Водитель был очевидно пьян, поэтому сотрудник ГИБДД предложил мужчине пройти медосвидетельствование. На что водитель протянул инспектору ДПС 10 500 рублей и попросил обо всем забыть.

Инспектор от взятки отказался и сообщил начальству. В отношении белгородца возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу - часть 3 статьи 291 УК. Теперь водителю грозит минимум штраф до полутора миллионов рублей, максимум - до 8 лет тюрьмы со штрафом 30-кратным сумме взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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