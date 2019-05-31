2019-05-31T16:08:01+03:00
Происшествия

В Белгороде 15-летние юноша и девушка попали под колеса авто

В двух разных ДТП подростки пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

15-летнюю девушку сбили в Белгороде на нерегулируемой «зебре». Как сообщили в региональном УМВД, накануне в десять часов вечера 25-летний водитель на «Хендэ Солярис» двигался по улице Калинина и сбил пешехода. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

Еще одна авария с пешеходом случилась в Белгородском районе на 9 км автодороги «Белгород - Шебекино - Волоконовка». 61-летний водитель «ГАЗ 2752» сбил 15-летнего юношу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Парня также госпитализировали с различными повреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде в День защиты детей запретят продажу алкоголя
Пьяного водителя из Белгорода осудят за попытку подкупить липецкого автоинспектора
Владимир Путин подписал указ о присвоении белгородскому аэропорту имени Владимира Шухова
Белгородца, забившего приятеля до смерти, отправили на восемь лет в тюрьму
«Мираторг» организовал праздник для подопечных онкоцентра
Банк «Открытие» представил первое образовательное мобильное приложение
Сбербанк поможет подросткам из детдомов получить любимую профессию
В Белгородской области будут следить за качеством работы наружного освещения
В Белгороде неизвестные подожгли частный дом: сгорела кухня и коридор
Все лето в Белгороде в парке Победы будет работать мобильное экскурсионное бюро
Белгородец украл с территории детсада тую, два куста можжевельника, шесть роз и пять елей
Жителя Белгородской области осудили за убийство знакомого из охотничьего ружья
«Театральный сезон» в Белгороде: фотосушка, перфоманс с мимами и шоу фокусов