В Белгороде 15-летние юноша и девушка попали под колеса авто
В двух разных ДТП подростки пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
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15-летнюю девушку сбили в Белгороде на нерегулируемой «зебре». Как сообщили в региональном УМВД, накануне в десять часов вечера 25-летний водитель на «Хендэ Солярис» двигался по улице Калинина и сбил пешехода. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения, ее госпитализировали.
Еще одна авария с пешеходом случилась в Белгородском районе на 9 км автодороги «Белгород - Шебекино - Волоконовка». 61-летний водитель «ГАЗ 2752» сбил 15-летнего юношу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Парня также госпитализировали с различными повреждениями.
ИСТОЧНИК KP.RU