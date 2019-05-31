2019-05-31T16:02:31+03:00
Происшествия

Белгородца, забившего приятеля до смерти, отправили на восемь лет в тюрьму

Мужчина поплатился жизнью за то, что попросил гостя уйти из его квартиры
Анна ГРЕБЕНКИНА
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41-летнего жителя Белгорода признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Как сообщили в региональном СУ СКР, 15 августа 2018-го подсудимый был в гостях у своего 51-летнего приятеля. В квартире на Бульваре Юности мужчины вместе выпивали. Вечером хозяин стал провожать гостя домой, но тот не хотел уходить, из-за чего произошла ссора. Во время конфликта 41-летний мужчина начал бить приятеля по голове и животу. остановился, когда тот уже перестал подавать признаки жизни. Тогда гость сообщил об этом знакомому и покинул квартиру. Соседка, слышавшая шум и нашедшая потерпевшего, позвонила в полицию и скорую.

Белгородца приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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