Банк «Открытие» представил первое образовательное мобильное приложение

СЕГОДНЯ 14:05 2019-05-31T14:05:48+03:00

Платформа Open Aсademy создана банком в 2018 году для развития цифровых навыков предпринимателей и эффективного развития бизнеса

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По контенту приложение делится на два блока – медийный и образовательный. Первый включает кейсы предпринимателей, подкасты и статьи с советами. А также размещаться интервью с экспертами по вопросам, которые больше всего волнуют бизнес и анонсы важных событий для МСБ.

Образовательная часть представлена модулями, которые помогут развивать бизнес с помощью онлайн-инструментов, искать клиентов в интернете, формировать и управлять командой, а также оценивать прибыльность.

- Одной из ключевых особенностей платформы является подход: предприниматели учатся у предпринимателей. Банк отказался от лекций, теоретических курсров и вебинаров в пользу обсуждения реальных практик и обмена опытом, – отметила заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «ФК Открытие» Надия Черкасова.

Важно, что пройти обучение на Open Aсademy может бесплатно каждый предприниматель или тот, кто хочет им стать. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте academyopen.ru или скачать мобильное приложение в GooglePlay и AppStore.

ИСТОЧНИК KP.RU