2019-05-31T10:52:09+03:00
Общество

В Белгородской области будут следить за качеством работы наружного освещения

Специалисты Белгородэнерго создают Систему мониторинга качества освещения в регионе
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В рамках проекта инженеры объединили базу данных объектов наружного освещения региона с геоинформационной системой, разделив светильники по типам и визуализировав местоположение каждого на карте. В систему внесены сведения по видам светильников, мощности ламп, опорам и шкафам управления наружным освещением в привязке к местности и эксплуатирующему району электрических сетей.

Сейчас уже визуализировано 90 типов светильников – 194 409 штук. В результате появилась возможность проводить анализ работы сетей наружного освещения в части наличия неосвещенных зон, мест установки определенных видов светильников, оказывать помощь в планировании работ по замене осветительных приборов и реконструкции сетей наружного освещения.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В ближайшее время в автоматизированной системе управления наружным освещением появится модуль управления качеством освещения. С его помощью можно будет в режиме онлайн контролировать состояние светильников и шкафов управления наружного освещения с использованием интерфейса пользователя в виде карты.

Энергетики смогут дистанционно определять линии наружного освещения с негорящими светильниками, конкретную опору, и сам светильник, его тип и мощность лампы. Это сократит время на обслуживание и уменьшит количество жалоб населения на проблемы в работе наружного освещения. Доступ к информации при необходимости будет предоставлен специалистам департамента ЖКХ области.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Для справки

Сейчас на обслуживании Белгородэнерго больше 206 тысяч светильников. 65 % управляются автоматизированной системой управления наружным освещением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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