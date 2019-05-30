Белгородец украл с территории детсада тую, два куста можжевельника, шесть роз и пять елей

СЕГОДНЯ 16:10 2019-05-30T16:11:01+03:00

За это ему грозит до пяти лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

49-летний белгородец украл саженцы с территории детского садика. Как сообщили в региональном УМВД, мужчина пробрался на площадку ночью через забор. Выкопал одну тую и два куста можжевельника. На следующий день белгородец вернулся и украл еще шесть роз и пять елей. Сумма причиненного ущерба составила около семи тысяч рублей. По словам задержанного, похищенное он продал неизвестному за полторы тысячи.

Правоохранители возбудили в отношении подозреваемого два уголовных по ч.1 ст. 158 УК РФ "Кража". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU