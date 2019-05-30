Белгородец украл с территории детсада тую, два куста можжевельника, шесть роз и пять елей
За это ему грозит до пяти лет лишения свободы
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49-летний белгородец украл саженцы с территории детского садика. Как сообщили в региональном УМВД, мужчина пробрался на площадку ночью через забор. Выкопал одну тую и два куста можжевельника. На следующий день белгородец вернулся и украл еще шесть роз и пять елей. Сумма причиненного ущерба составила около семи тысяч рублей. По словам задержанного, похищенное он продал неизвестному за полторы тысячи.
Правоохранители возбудили в отношении подозреваемого два уголовных по ч.1 ст. 158 УК РФ "Кража". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU