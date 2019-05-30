2019-05-30T16:05:12+03:00
Происшествия

Жителя Белгородской области осудили за убийство знакомого из охотничьего ружья

Мужчина отправится в колонию строгого режима на девять лет
Анна ГРЕБЕНКИНА
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41-летнего жителя села Графовка Шебекинского района осудили за убийство (ч.1 ст.105 УК РФ). Следствие и суд установили, что 5 декабря 2018-го трое местных жителей пришли в гости к односельчанину, который вернулся с удачной охоты, и начали выпивать. Между двумя знакомыми завязалась ссора, тогда подсудимый взял ружье хозяина дома, которое находилось на кухне, и выстрелил в грудь своему «обидчику». От полученной травмы 45-летний потерпевший скончался на месте.

Как уточняет СУ СКР по Белгородской области, о случившемся никто из приятелей не сообщил в полицию. Тело погибшего вывезли за село и закопали в заброшенном здании. Через четыре дня отсутствующего несколько дней односельчанина стали искать правоохранители, тогда один из очевидцев рассказал о месте, где находится труп.

Суд приговорил 41-летнего мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Напомним, хозяина оружия также осудили за небрежное хранение огнестрельного оружия. Ему назначили восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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