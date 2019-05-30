2019-05-30T16:48:29+03:00
Общество

Все лето в Белгороде в парке Победы будет работать мобильное экскурсионное бюро

Уже в эти выходные горожанам расскажут об истории БелГУ и о свадебных традициях
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт администрации Белгорода.фото: сайт администрации Белгорода.
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Проект «Пройдемся по Белгороду» стартует в городе 1 июня. В его рамках в парке Победы все лето будет работать мобильное экскурсионное бюро. Каждые выходные с 16 до 20 часов сотрудники выставочного зала «Родина», фотогалереи им. В.А. Собровина, Централизованной библиотечной системы будут проводить для горожан экскурсии по центральной части Белгорода.

В эту субботу горожан приглашают на экскурсии «Пегас и звезда», «Свадебные традиции, или Здесь жди чуда» (сбор у летней сцены). Первый маршрут посвящен истории Белгородского государственного университета, на эмблеме которого изображены белый Пегас и семиконечная звезда. Они олицетворяют творческое вдохновение и стремление к совершенству. Во время второй прогулки расскажут о свадебных традициях Белгорода. Главными объектами станут мост через реку Везелку и скульптура Петра и Февронии Муромских. В воскресение белгородцам предлагают посетить исторические объекты

По вопросам организации экскурсий можно звонить по телефонам: 55-57-64 (Пушкинская библиотека-музей), 32-71-74 (выставочный зал «Родина»), 34-72-66 (фотогалерея им. В.А. Собровина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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