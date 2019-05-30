2019-05-30T15:15:57+03:00
Общество

«Театральный сезон» в Белгороде: фотосушка, перфоманс с мимами и шоу фокусов

Также для горожан подготовили множество спектаклей от различных студий
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт администрации Белгорода.фото: сайт администрации Белгорода.
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Фестиваль «Театральный сезон» стартует в Белгороде 1 июня. Горожан приглашают в 16:00 на набережную Везелки в парк Победы. Здесь участников и гостей ждет насыщенная программа: выступление театральных студий города, различные мастер-классы, фотосушка, перфоманс с мимами, шоу фокусов «Уличная магия», спектакли от актеров студий «Лик», «Молоко», «Baby Land», театра «Новая сцена 2», цирковой студии «Антрэ». Для детей организаторы приготовили красочную анимационную программу со сказочными героями, веселыми играми и подарками.

Завершится фестиваль кинопоказом на большом экране на набережной. Зрители увидят спектакль «Синяя птица» в постановке детского музыкального театра им. Н.И. Сац. Начало в 20.00.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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