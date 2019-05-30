Жителю Белгородской области пришлось выплатить долги по алиментам, чтобы продать дом
Житель Яковлевского района упорно не платил алименты своему маленькому сыну. Официально мужчина нигде не работал, а регулярные беседы с приставами, которые направляли его в центр занятости, не помогали. За все это время сумма скопилась немалая - 250 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, вспомнил о своих родительских обязанностях мужчина только после того, как решил продать дом, который достался ему по наследству. Судебные приставы наложили запрет на совершение регистрационных действий, и чтобы сделка купли-продажи состоялась, жителю Яковлевского района нужно было оплатить задолженность по алиментам в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU