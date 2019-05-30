Владельца ружья, из которого убили мужчину под Белгородом, приговорили к исправительным работам

СЕГОДНЯ 13:11 2019-05-30T13:11:18+03:00

Приятели выпивали на кухне у одного из приятелей, а потом начали "баловаться" с охотничьим оружием

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28 мая осудили 46-летнего жителя Шебекинского района за небрежное хранение огнестрельного оружия, что привело к смерти человека. Как сообщили в районном суде, 5 декабря 2018-го мужчина находился у себя дома вместе с тремя знакомыми. Приятели выпивали. В какой-то момент один из них увидел на кухне охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье, снаряженное патроном с картечью. Мужчина достал его из чехла и выстрелил в одного из присутствующих. Пострадавший скончался на месте.

Суд квалифицировал действия хозяина дома и ружья по ч.1 ст. 224 УК РФ как небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия. Подсудимый вину полностью признал. Ему назначили восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU