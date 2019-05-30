В попытках помочь другу житель Белгородской области сам оказался под следствием

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-30T13:00:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Старого Оскола. Молодого человека обвиняют в даче заведомо ложных показаний (ч.1 ст.307 УК РФ).

По версии СК, в октябре 2018-го староосколец во время предварительного следствия был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу своего приятеля. Тогда молодой человек подтвердил виновность знакомого в краже. Ранее, в ноябре 2011-го, в отношении приятеля обвиняемого было возбуждено еще одно дело, в итоги все соединили в единое производство. После чего об обстоятельствах кражи 28-летнего старооскольца допросили дополнительно, и тот подтвердил свои показания. Но в ходе судебного заседания парень проникся духом товарищества и рассказал другую историю, пытаясь помочь другу избежать ответственности. Но суд оказался непреклонен. Апелляционная инстанция полностью согласилась с выводами суда первой инстанции.

Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило утвержденное обвинительное заключение в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU