Городские пляжи Белгорода обработают против комаров

СЕГОДНЯ 12:17 2019-05-30T12:19:24+03:00

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Городские пляжи и места массового отдыха 3 июня обработают против комаров. Как сообщили в пресс-службе администрации Белгорода, с 7:30 до 09:00 работы пройдут на пляже «Центральный» (правый и левый берег) на реке Северский Донец. С 9:45 до 11:00 обработают место массового отдыха на Белгородском водохранилище в районе улице Песчаной. С 11:30 до 13:00 - пространство на реке Везелка в районе улицы Левобережной.

Мэрия просит жителей города не посещать указанные места во время обработки и в течение одного часа после окончания работ. В связи с погодными условиями возможны изменения в графике.

ИСТОЧНИК KP.RU