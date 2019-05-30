В Белгороде женщина на «Ладе Гранте» сбила пенсионерку и семилетнего ребенка на «зебре»
ДТП с двумя пешеходами случилось в Белгороде 29 мая около половины десятого утра. Как сообщают в региональном УМВД, 37-летняя женщина на «Ладе Гранте» двигалась со стороны улицы Сумская в направлении села Стрелецкое и сбила 62-летнюю женщину и 7-летнего мальчика. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадавших с травмами доставили в больницу.
Еще одна авария с пешеходом произошла в этот день в Старом Осколе. По предварительным данным, в 10 часов 40 минут 70-летний водитель на «Тойоте» двигался по микрорайону Надежда и наехал на 41-летнего мужчину. Тот переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». Мужчину отправили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU