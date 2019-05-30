2019-05-30T12:11:30+03:00
Происшествия

В Белгороде женщина на «Ладе Гранте» сбила пенсионерку и семилетнего ребенка на «зебре»

И в Старом Осколе 70-летний мужчина также наехал на пешехода
Анна ГРЕБЕНКИНА
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ДТП с двумя пешеходами случилось в Белгороде 29 мая около половины десятого утра. Как сообщают в региональном УМВД, 37-летняя женщина на «Ладе Гранте» двигалась со стороны улицы Сумская в направлении села Стрелецкое и сбила 62-летнюю женщину и 7-летнего мальчика. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадавших с травмами доставили в больницу.

Еще одна авария с пешеходом произошла в этот день в Старом Осколе. По предварительным данным, в 10 часов 40 минут 70-летний водитель на «Тойоте» двигался по микрорайону Надежда и наехал на 41-летнего мужчину. Тот переходил дорогу по нерегулируемой «зебре». Мужчину отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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