2019-05-30T11:19:23+03:00
Общество

В Белгороде энергетики присоединяют к сетям жилье в «Новой жизни»

Монтаж схемы электроснабжения выполняется с применением новейшего отечественного оборудования и материалов
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В первом квартале специалисты филиала ПАО МРСК Центра» - «Белгородэнерго» уже подключили к электросети новую школу с детским садом на территории жилого микрорайона «Новая жизнь» в Белгороде. В этом году в планах у энергетиков присоединение к электрическим сетям второй очереди строительства жилого микрорайона максимальной потребляемой мощностью 1,27 МВт. Для подключения зданий будет смонтировано пять комплектных трансформаторных подстанции 0,4-10 кВ суммарной мощностью 5,38 МВА и проложено порядка 760 метров кабельных ЛЭП.

В целях обеспечения требуемого уровня надежности схема электрических сетей микрорайона предусматривает секционирование, что позволяет в случае внепланового отключения электроэнергии максимально снизить количество обесточенных потребителей, а также сократить время восстановления электроснабжения, при этом все работы будут выполнены с применением новейшего отечественного оборудования и материалов.

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Проект «Новая жизнь» реализуется в Белгородской области с 2017 года по инициативе и при поддержке регионального правительства. Комфортное жилье в благоустроенном микрорайоне молодые семьи могут приобрести в рассрочку по доступной цене. Белгородэнерго уже обеспечило электроснабжение первой очереди новостроек совокупной мощностью 1,4 МВт, построив для этого свыше 17 километров кабельных линий электропередачи и установив две трансформаторные подстанции мощностью 3,26 МВА и распределительный пункт 10 кВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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