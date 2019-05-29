Белгородцы отметят День защиты детей

29 Май 17:04 2019-05-29T17:04:40+03:00

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В Белгороде отпразднуют День защиты детей. Мероприятия пройдут 1 июня, в субботу, на разных площадках города. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В 11:00 в парке Победы стартует благотворительный Парад добрых волшебников. Шествие возглавят дети, победившие рак. Организаторы подготовили развлекательную программу с участием аниматоров и концерт. С более подробной информацией о благотворительной акции и условиях участия можно ознакомиться в группе события во «ВКонтакте».

С 12:00 маленьких белгородцев ждут в парке «Котофей». В программе: игры, конкурсы, концерт и квест со сказочными персонажами.

Также в 12:00 горожан приглашает Детская музыкальная школа № 1 по адресу: ул. Чапаева, 22. Здесь пройдет праздничный концерт воспитанников и преподавателей школы.

В детском парке «Тропикано» состоится семейный инклюзивный праздник «Город детства». Организаторы подготовили насыщенную программу для юных горожан и их родителей: творческие мастер-классы, игры с аниматорами, спортивные соревнования, концерт и благотворительная ярмарка. Праздник пройдет с 16:00 до 19:00 по адресу: ул. Н. Островского, 20.

В 16:00 на набережной Везелки в парке Победы стартует фестиваль «Театральный сезон». Пешеходные дорожки превратятся в импровизированную сцену, где свое творчество представят театральные студии города. В программе: игры со сказочными персонажами для самых маленьких, фотосушка «Весь мир – театр», мастер-классы, шоу фокусов, конкурс рисунков на асфальте. Запланирована работа праздничной фотозоны «Дети – цветы жизни». Отметим, мероприятия в рамках фестиваля «Театральный сезон» будут проходить на набережной каждую субботу до 1 сентября.

Праздник продолжится 3 июня. На площадке библиотеки-филиала № 6 состоится литературно — театрализованное представление «Летние гастроли с книгой», приуроченное к открытию Летних чтений и Дню защиты детей. Юных гостей ждут встречи с белгородскими писателями, литературные викторины, конкурсы, мастер-классы, выставка сказок народов мира и концертная программа. Начало праздника в 11:00 по адресу: Народный бульвар, 52-а.

В этот же день фотогалерея им. В. А. Собровина приглашает белгородцев на «Праздник детства». С 11:00 до 17:30 здесь будут проходить познавательные беседы, конкурсы и подвижные игры. В специализированной фотозоне все желающие смогу сделать памятные фотографии. Кроме того, организаторы подготовили два мастер-класса – рисование в технике «Граттаж» и моделирование из воздушного шарика в технике «Твистинг». Участие – по предварительной записи по телефону 31–35–36.

ИСТОЧНИК KP.RU