2019-05-29T16:19:23+03:00
Происшествия

В Белгородской области строительная компания задолжала тепловым сетям 660 тысяч рублей

Долг фирма выплатила только после вмешательства судебных приставов
Юлия ДИДЕНКО
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В Белгородской области Шебекинская строительная компания «Азимут» задолжала тепловым сетям 660 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП в среду, 29 мая.

Исполнительное производство по этому делу передали судебным приставам. Должника предупредили о том, что в случае неуплаты в установленный добровольный срок, с него взыщут исполнительский сбор, а также применят принудительные меры.

Требования компания проигнорировала. Тогда судебный пристав-исполнитель наложил взыскания на банковские счета организации. После этого задолженность была погашена полностью, также уплачены 36 тысяч рублей исполнительского сбора. Деньги передали взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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