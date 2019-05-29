2019-05-29T13:09:48+03:00
Происшествия

В Белгородской области «Газель» столкнулась с иномаркой: пострадала 91-летняя пенсионерка

Женщина самостоятельно обратилась в больницу
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Губкине «Газель» столкнулась с иномаркой. ДТП случилось 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области.

Авария произошла в 13.30 на улице Комсомольской. 30-летний водитель автобуса «Газель» ехал в направлении улицы Чайковского, не выдержал боковой интервал с автомобилем «Шевроле Нива» и наехал на него. В результате ДТП упала 91-летняя пассажирка автобуса.

Пенсионерка получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области строительная компания задолжала тепловым сетям 660 тысяч рублей
В Белгороде местный житель угнал два велосипеда из подъезда
В Белгороде парень украл у работающей на кассе магазина бывшей девушки 7 500 рублей
В Белгороде сбили 60-летнего мужчину
В Белгородской области двое местных жителей повторно сели за руль пьяными
Банк УРАЛСИБ - победитель премии «Золотой меркурий» в номинации «За развитие финансовой грамотности бизнеса»
Белгородские полицейские поймали телефонного мошенника из Липецка
В Белгородской области поймали женщину, продающую алкоголь несовершеннолетним
В Белгородской области остановили работу игорного бизнеса под прикрытием
В Белгородской области мужчина решил проверить отремонтированную пилу и уничтожил четыре клена
В Белгороде торговый представитель подделал документы и украл 95 тысяч