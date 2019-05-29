В Белгородской области «Газель» столкнулась с иномаркой: пострадала 91-летняя пенсионерка
Женщина самостоятельно обратилась в больницу
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В Губкине «Газель» столкнулась с иномаркой. ДТП случилось 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области.
Авария произошла в 13.30 на улице Комсомольской. 30-летний водитель автобуса «Газель» ехал в направлении улицы Чайковского, не выдержал боковой интервал с автомобилем «Шевроле Нива» и наехал на него. В результате ДТП упала 91-летняя пассажирка автобуса.
Пенсионерка получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась в медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU