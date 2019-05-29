В Белгороде сбили 60-летнего мужчину
Белгородец переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Изменить размер текста:
В Белгороде «Шкода Фабия» сбила 60-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 29 мая.
Авария произошла на улице Вокзальной в 8.30 утра 28 мая. 26-летний водитель автомобиля «Шкода Фабия» ехал в направлении Белгородского проспекта и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 60-летнего местного жителя.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его добавили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU