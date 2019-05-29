В Белгородской области двое местных жителей повторно сели за руль пьяными

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-29T11:33:50+03:00

Теперь им грозит до двух лет лишения свободы

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В городе Валуйки инспекторы ДПС остановили двух автомобилистов за нарушение правил. В итоге выяснилось, что оба местных жителя сели за руль пьяными. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области.

Первым остановили автомобиль «БМВ 520». При общении с 40-летним водителем оказалось, что он пьян. При проверке задержанного по базе данных полицейские установили, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение и лишали прав.

В тот же день в поселке Дружба Валуйского района инспекторы остановили автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого был 31-летний мужчина. Он был нетрезвым и его также уже привлекали к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

На подозреваемых возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Теперь им грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU