2019-05-29T10:55:45+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ - победитель премии «Золотой меркурий» в номинации «За развитие финансовой грамотности бизнеса»

Цель конкурса – стимулировать создание качественных банковских продуктов и услуг для сегмента МСБ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ получил диплом «За развитие финансовой грамотности бизнеса» в рамках финала конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2019», который является одной из номинаций ежегодной Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой меркурий». Торжественная церемония награждения состоялась 24 мая в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве.Организатором премии выступила Торгово-промышленная палата РФ.

Цель конкурса – стимулировать создание качественных банковских продуктов и услуг для сегмента МСБ. Банки, принимающие участие в конкурсе, оцениваются предпринимательским сообществом всех регионов страны.

Конкурс дает банкам возможностьузнать актуальные потребности предпринимателей и проходит в два этапа. В ходе первого, заочного, этапа экспертный совет оценивает поданные банками-претендентами заявки на участие. Во время второго, очного, этапа происходит оценка банковской программы предпринимательским сообществом по итогам блиц-презентации, проведенной представителем банка.

Награда «За развитие финансовой грамотности бизнеса» присуждается Банку УРАЛСИБ не первый раз. В 2018 году работа Банка также была по достоинству оценена профессиональным сообществом и организаторами премии «Золотой меркурий».

Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону

8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области строительная компания задолжала тепловым сетям 660 тысяч рублей
В Белгороде местный житель угнал два велосипеда из подъезда
В Белгороде парень украл у работающей на кассе магазина бывшей девушки 7 500 рублей
В Белгородской области «Газель» столкнулась с иномаркой: пострадала 91-летняя пенсионерка
В Белгороде сбили 60-летнего мужчину
В Белгородской области двое местных жителей повторно сели за руль пьяными
Белгородские полицейские поймали телефонного мошенника из Липецка
В Белгородской области поймали женщину, продающую алкоголь несовершеннолетним
В Белгородской области остановили работу игорного бизнеса под прикрытием
В Белгородской области мужчина решил проверить отремонтированную пилу и уничтожил четыре клена
В Белгороде торговый представитель подделал документы и украл 95 тысяч