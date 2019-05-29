Белгородские полицейские поймали телефонного мошенника из Липецка

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-29T10:53:00+03:00

Парень выманивал деньги у женщин, утверждая, что их сыновья попали в беду

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Белгородские оперативники задержали телефонного мошенника из Липецка. Он подозревается в причастности как минимум к шести эпизодам преступной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выяснилось, что 25-летний липчанин работал по распространенной схеме обмана. Общение с ним начиналось для потерпевших с короткой фразы: «Мам, у меня проблемы». Далее мошенник изменял голос и, представляясь уже сотрудником правоохранительных органов, сообщал: «Ваш сын задержан за наркотики». Не давая женщинам опомниться, он предлагал за вознаграждение решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности.

Обеспокоенные судьбой близких, доверчивые женщины соглашались на условия телефонного афериста. Так у 44-летней жительницы Белгорода он потребовал 15 тысяч рублей. Озвученной суммы у белгородки не оказалось. В итоге она перевела на карту незнакомца 10 тысяч рублей и лишь потом догадалась позвонить сыну, который, как выяснилось, ни в какие неприятности не попадал.

Аналогичным способом мошеннику удалось обмануть жительниц Шебекинского и Чернянского районов, а также Валуйского и Старооскольского городских округов. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 60 тысяч рублей.

По всем фактам возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинение значительного ущерба гражданину). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время липчанин проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

Сотрудники полиции призывают граждан не терять бдительности и не перечислять деньги незнакомцам. При поступлении подобных звонков под любым предлогом прервите разговор и свяжитесь с родственником, якобы попавшим в беду. Вы убедитесь, что с ним все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU