В Белгородской области поймали женщину, продающую алкоголь несовершеннолетним

СЕГОДНЯ 09:43 2019-05-29T09:43:41+03:00

Теперь продавца ждет административный штраф до 50 тысяч рублей

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В Старом Осколе в преддверии летний каникул во время профилактического рейда в одном из магазинов города сотрудники полиции выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области.

На продавца полицейские составили административный материал по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции). Санкции статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU