В Белгородской области на треть выросло количество ДТП со сбитыми опорами

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-28T14:53:54+03:00

С января по март этого года в регионе сбита 21 опора

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Количество ДТП с наездом автотранспорта на опоры ЛЭП в зоне ответственности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго » в первом квартале, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на треть. Общая сумма причиненного ущерба составила 97,4 тыс. рублей.

В прошлом году в результате ДТП было повреждено 149 опор ЛЭП. На их восстановление потребовалось 2,2 млн рублей. Максимальное количество случаев произошло в Белгородском, Старооскольском и Шебекинском районах. По всем фактам в территориальные ОВД поданы заявления, к виновным лицам предъявлены материальные претензии.

Основной причиной наездов автотранспорта на опоры ЛЭП является нарушение ПДД. В соответствии с законодательством РФ, водителю грозит административный штраф вплоть до лишения водительских прав в случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

За поврежденное энергооборудование нарушитель привлекается к ответственности по ст. 9.7 КоАП РФ – повреждение электросетей с взысканием штрафа от 1 до 1,5 тысяч рублей с физических лиц, либо от 20 до 30 тысяч рублей, если повреждение произошло по вине юридического лица. Кроме того, нарушитель обязан возместить расходы на фактическое восстановление сбитой опоры.

Энергетики призывают водителей к внимательности на дорогах. В случае наезда на опору ЛЭП не рекомендуется скрываться с места происшествия и тем самым усугублять свою вину. Необходимо незамедлительно обратиться в ГИБДД, полицию или район электрических сетей. Совершая наезды на опоры ЛЭП, водители подвергают свою жизнь смертельной опасности, поскольку линии находятся под напряжением. Помните об этом и соблюдайте правила дорожного движения!

ИСТОЧНИК KP.RU