2019-05-28T14:55:35+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C DirectBank»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает новый сервис для предпринимателей и юридических лиц
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Фото: Банк "УРАЛСИБ".Фото: Банк "УРАЛСИБ".
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Теперь клиенты могут отправлять зарплатные реестры в Банк УРАЛСИБ напрямую через систему «1C DirectBank».

Система «1С DirectBank» позволяет отправлять документы в банк и получать их непосредственно из программы «1С» при помощи одной кнопки и без установки дополнительных программ. Таким образом, клиентам больше не нужно предварительно загружать реестры в систему «Клиент-Банк», что помогает сократить время на обработку операций, а также повышает безопасность отправки документов в Банк.

В перечень документов, которые клиенты могут направлять в Банк УРАЛСИБ напрямую из системы «1C», входят:

реестр на открытие лицевых счетов;

реестр на зачисление заработной платы;

реестр уволенных сотрудников.

На сегодняшний день клиенты Банка УРАЛСИБ также могут отправлять в Банк через систему «1C DirectBank» платежи в российских рублях, а также в онлайн-режиме получать выписки и статусы обработки отправленных документов. Платежи и зарплатные реестры отрабатываются Банком в автоматическом режиме.

Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону

8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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