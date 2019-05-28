В Белгородской области остановили работу игорного бизнеса пол прикрытием

28 Май 17:14 2019-05-28T17:14:45+03:00

Игровые автоматы замаскировали под терминалы и установили в кафе и магазинах

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В Старом Осколе поймали семерых местных жителей, которые с 2016 года в городских пивных магазинах и кафе размещали аппараты, работающие по принципу игровых автоматов. Выглядели они как платежные терминалы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

Деятельности банды была четко спланирована и законспирирована. Одни устанавливали автоматы, другие забирали выручку и занимались ремонтом, третьи контролировали безопасность, договаривались о размещении аппаратов. Во время проверок полицейскими злоумышленники аппараты скрывали, а то и вовсе договаривались о закрытии кафе или магазина.

В преступном сообществе ряд его участников отвечали за поддержание порядка в незаконных игорных заведениях и даже применяли насилие к возмущенным игрокам, недовольным проигрышем в азартные игры.

При изъятии сотрудниками полиции игровых терминалов участники преступного сообщества даже пытались узнать персональные данные сотрудников полиции, проводивших проверки, чтобы оказать на них давление и склонить к отказу от возбуждения дела.

Во время расследования сотрудники полиции вместе с Росгвардией провели 27 обысков, в том числе и в домах подозреваемых. Правоохранители изъяли 19 автоматов, деньги и электронные носители. Сумма полученной прибыли устанавливается.

Семи жителям Белгородской области предъявилиобвинение по ч.ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе, незаконная организация и проведения азартных игр). Обвиняемые находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU