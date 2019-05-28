В Белгородской области мужчина решил проверить отремонтированную пилу и уничтожил четыре клена

СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-28T16:00:46+03:00

Теперь «леснику» грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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В Белгородской области мужчина незаконно спилил четыре клена в лесу в пойме реки Ураева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 28 мая.

Накануне в вейделевский отдел полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что неизвестный спилил в лесном массиве деревья. В ходе проверки участковый нашел виновного. Им оказался 35-летний житель того же села. Его задержали. Мужчина рассказал правоохранителям, что недавно отремонтировал бензопилу и решил ее проверить. Он спустился в лес в пойме реки Ураева, спилил четыре остролистных клена и сбежал. Ущерб, причиненный администрации поселка Вейделевка, составил 21 тысячу рублей.

На местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU