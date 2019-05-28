В Белгороде должник по алиментам получил 80 часов исправительных работ

СЕГОДНЯ 13:35 2019-05-28T13:38:36+03:00

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В Белгороде судебные приставы поймали должника по алиментам. Мужчина задолжал 325 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего ребенка и бывшей жены. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону во вторник, 28 мая.

Выяснилось, что мужчина по решению суда должен был перечислять на содержание несовершеннолетнего ребенка и бывшей жены сумму, равную прожиточному минимуму. Время от времени горе-отец перечислял им по тысяче рублей, официально нигде не работал. В результате накопилась задолженность в размере 325 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Белгородской области, установить, где находился должник, оказалось непросто, и его объявили в розыск. Когда родителя нашли, его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ему 80 часов обязательных работ.

С начала 2019 года за неуплату алиментов более двух месяцев по ст. 5.35.1 КоАП РФ привлечено к административной ответственности 308 нерадивых родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU