2019-05-28T13:38:36+03:00
Происшествия

В Белгороде должник по алиментам получил 80 часов исправительных работ

Мужчина задолжал 325 тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Родитель нигде не работал.Родитель нигде не работал.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Белгороде судебные приставы поймали должника по алиментам. Мужчина задолжал 325 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего ребенка и бывшей жены. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону во вторник, 28 мая.

Выяснилось, что мужчина по решению суда должен был перечислять на содержание несовершеннолетнего ребенка и бывшей жены сумму, равную прожиточному минимуму. Время от времени горе-отец перечислял им по тысяче рублей, официально нигде не работал. В результате накопилась задолженность в размере 325 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Белгородской области, установить, где находился должник, оказалось непросто, и его объявили в розыск. Когда родителя нашли, его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ему 80 часов обязательных работ.

С начала 2019 года за неуплату алиментов более двух месяцев по ст. 5.35.1 КоАП РФ привлечено к административной ответственности 308 нерадивых родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области мужчина решил проверить отремонтированную пилу и уничтожил четыре клена
В Белгороде торговый представитель подделал документы и украл 95 тысяч
В Белгородской области на треть выросло количество ДТП со сбитыми опорами
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C DirectBank»
В Белгородской области в мае в водоемах утонуло трое мужчин
«Зелёный Марафон» Сбербанка продлится 10 часов
В Белгородской области женщина отсудила 20 тысяч у «Красного и Белого» за упавшую на нее лестницу
Семейные люди чаще берут потребительские кредиты
В Белгородской области «Рено» влетел в дерево: пострадал мужчина
В Белгороде на железнодорожной станции поймали мужчину с марихуаной и спайсом
В Белгородской области за сутки сбили двух мужчин
Спортсмен из Белгородской области выиграл золото Первенства России по боксу
В Белгородской области пьяный водитель оскорбил сотрудников ДПС за то, что они оставили его
В Белгородской области 20-летний парень избил товарища и отправился спать
С 27 мая в Белгороде начнется ремонт улицы Попова
Белгородский таксист обокрал клиента-пенсионера через два дня после поездки
В Белгороде зазвучат сирены 28 мая
В Белгороде стартует конкурс «Воспитатель года России - 2019
Под Белгородом восьмилетняя девочка пострадала при столкновении двух машин
Белгородские энергетики выполнили больше тысячи договоров технологического присоединения к сетям
В Белгороде 70-летний водитель на «ВАЗе» сбил двух пешеходов