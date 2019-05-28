Семейные люди чаще берут потребительские кредиты

СЕГОДНЯ 12:07 2019-05-28T12:07:38+03:00

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Портрет заемщика составлялся на основе потребкредита наличными под 9,9% годовых. Согласно исследованию, доля замужних женщин здесь составляет около 23%, а женатых мужчин – более 28% процентов. Еще порядка 3% состоят в гражданском браке. Около 17% заемщиков не состоят в браке, а около 7% - разведены. Таким образом, количество семейных россиян среди берущих потребительские кредиты в банке примерно вдвое выше, чем люди, семью не имеющие.

По словам Михаила Чамрова, вице-президента, директора департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «ФК Открытие», у семейных людей обычно больше потребительских расходов. Поэтому такое соотношение заемщиков кажется вполне логичным. Льготный кредит позволяет людям удовлетворить свои насущные финансовые потребности на привлекательных условиях и улучшить качество их жизни.

Льготная программа кредитования под 9,9% годовых (ставка действует в его первый год) была запущена 11 марта 2019 года. Статистика выдачи следующая: 80% кредитов наличными, выданных банком с марта по май, составляет вышеуказанный продукт общей суммой в 17 миллиардов рублей. Почти треть льготных кредитов взяли жители Западной Сибири, 16% - москвичи, 13 % составляют жители Северо-Западного федерального округа и 12% Поволжья.

ИСТОЧНИК KP.RU