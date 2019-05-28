В Белгородской области «Рено» влетел в дерево: пострадал мужчина
Водитель превысил скорость
Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Белгородской области.
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В селе Отрадном водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области во вторник, 28 мая.
Инцидент произошел накануне, 27 мая, в 16.40 на улице Советской. 42-летний мужчина превысил скорость и вылетел с дороги. Водителя с травмами госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU