В Белгородской области «Рено» влетел в дерево: пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 11:48 2019-05-28T11:48:04+03:00

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В селе Отрадном водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области во вторник, 28 мая.

Инцидент произошел накануне, 27 мая, в 16.40 на улице Советской. 42-летний мужчина превысил скорость и вылетел с дороги. Водителя с травмами госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU