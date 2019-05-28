В Белгородской области за сутки сбили двух мужчин

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-28T09:55:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белгородской области за сутки, 27 мая, произошло два ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 28 мая.

Так, в Яковлевском районе около семи часов утра на 649 километре трассе «Крым» «Киа Спектра» сбила 68-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Автомобиль, за рулем которого находился 38-летний водитель, ехал со стороны Курска в направлении Белгорода. В результате аварии пешехода госпитализировали.

А в Старом Осколе примерно в это же время, в 7.50 утра, «Ваз 219420» сбил 70-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте Алексея Угарова. Автомобилем управлял 54-летний местный житель. В результате ДТП мужчину с травмами доставили в медучреждение.

Всего 27 мая на территории области случилось три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU