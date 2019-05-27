В Белгородской области 20-летний парень избил товарища и отправился спать

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-27T16:54:05+03:00

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46-летний житель Алексеевки поступил в больницу с тяжкими травмами. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что мужчина пострадал во время конфликта с 20-летним приятелем.

По предварительным данным, накануне подозреваемый и потерпевший вместе выпивали. Во время застолья мужчины поссорились. Выясняя отношения, младший из товарищей избил своего оппонента, после чего отправился спать. Потерпевший самостоятельно добрался домой, почувствовал, что его состояние ухудшилось, и вызвал скорую помощь.

В отношении 20-летнего алексеевца правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU