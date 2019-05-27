С 27 мая в Белгороде начнется ремонт улицы Попова

СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-27T16:12:37+03:00

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В Белгороде приступят к ремонту улицы Попова в понедельник, 27 мая. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы затронут участок от улицы Преображенской до Харьковской. За счет субсидии из областного бюджета к 1 августа здесь планируется отремонтировать дорожное полотно и ливневую канализацию. Из-за ремонта движение по улице будет открыто только по одной полосе.

Добавим, что в Белгороде реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого отремонтируют 15 участков протяженностью 16 км.

На прошлой неделе начались работы на улице Н. Чумичова. Завершена укладка верхнего слоя дорожного покрытия на ул. Королева от пр-та Ватутина до Губкина, ул. Харьковской, Супруновской, ул. Некрасова от ул. Мичурина до пр. Б.Хмельницкого и ул. Садовой.

Нижний слой покрытия укладывают по пр. Б.Хмельницкого от ул. Красноармейской до Свято-Троицкого бульвара, ул. Железнякова от пр. Б.Хмельницкого до ул. Садовой, Железнодорожной, ул. 60 лет Октября от ул. Буденного до ул. Спортивной, ул. Садовой от ул. Мичурина до ул. Железнякова. На ул. Студенческой, проспекте Славы от проспекта Б. Хмельницкого до улицы Сумской, 2-м Кашарском переулке работы завершены.

Также продолжается ямочный ремонт городских дорог. Уже отремонтировано более 9,5 тыс. кв. метров дорожного полотна. С 24 по 31 мая работы будут проводиться на ул. Кн. Голицына, Извилистой, Привольной, Транспортной, Губкина и малой Губкина, Парковой и других.

С начала сезона нанесено более 5,5 тыс. кв. метров горизонтальной дорожной разметки. До конца мая новая разметка появится на улицах Молодежной, Раздобаркина, Энергомашевской, Харьковской, Везельской, Чапаева, Котлозаводской, Новой, Кутузова, Привольной, Промышленной и других.

ИСТОЧНИК KP.RU