В Белгороде стартует конкурс «Воспитатель года России - 2019

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-27T12:04:41+03:00

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Педагоги – 22 победителя муниципального этапа конкурса – представят на суд жюри сочинение на заданную тему, презентацию собственного проекта, проведут мероприятие с детьми и мастер-классы, а также поделятся своими знаниями и умениями в ходе ток-шоу «Профессиональный разговор». Традиционно основным организатором конкурса на местном уровне выступит Белгородский институт развития образования.

Напомним, что данное профессиональное состязание представителей дошкольного образования проводится в России с 2010 года, а его участниками на добровольной основе могут становиться педагоги без ограничения стажа и возраста. В нынешнем году организаторы заявили об особенности конкурса-2019: принято решение пригласить на торжественные церемонии, а также для работы в жюри и на конференциях всех абсолютных победителей за предыдущие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU