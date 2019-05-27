В Белгороде стартует конкурс «Воспитатель года России - 2019
Педагоги – 22 победителя муниципального этапа конкурса – представят на суд жюри сочинение на заданную тему, презентацию собственного проекта, проведут мероприятие с детьми и мастер-классы, а также поделятся своими знаниями и умениями в ходе ток-шоу «Профессиональный разговор». Традиционно основным организатором конкурса на местном уровне выступит Белгородский институт развития образования.
Напомним, что данное профессиональное состязание представителей дошкольного образования проводится в России с 2010 года, а его участниками на добровольной основе могут становиться педагоги без ограничения стажа и возраста. В нынешнем году организаторы заявили об особенности конкурса-2019: принято решение пригласить на торжественные церемонии, а также для работы в жюри и на конференциях всех абсолютных победителей за предыдущие годы.
ИСТОЧНИК KP.RU