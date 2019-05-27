2019-05-27T11:06:38+03:00
Происшествия

Под Белгородом восьмилетняя девочка пострадала при столкновении двух машин

Ее госпитализировали в больницу
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Авария, в которой пострадал ребенок, произошла в Губкинском районе. По предварительным данным, 26 мая около 10 часов 40 минут «Лада Гранта» двигалась по улице Преображенской в направлении улицы Свердлова. 32-летний водитель машины не уступил дорогу «Приоре», как того требовали правила, и машины столкнулись.

Как сообщили в УМВД по Белгородской области, в результате ДТП пострадала восьмилетняя девочка, находившаяся в «Гранте». Ее госпитализировали. 29-летний водитель «Приоры» и 32-летний, мужчина, управлявший второй «Ладой, не пострадали.

Сейчас в обстоятельствах и причинах аварии разбираются правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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