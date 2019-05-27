Под Белгородом восьмилетняя девочка пострадала при столкновении двух машин
Ее госпитализировали в больницу
Изменить размер текста:
Авария, в которой пострадал ребенок, произошла в Губкинском районе. По предварительным данным, 26 мая около 10 часов 40 минут «Лада Гранта» двигалась по улице Преображенской в направлении улицы Свердлова. 32-летний водитель машины не уступил дорогу «Приоре», как того требовали правила, и машины столкнулись.
Как сообщили в УМВД по Белгородской области, в результате ДТП пострадала восьмилетняя девочка, находившаяся в «Гранте». Ее госпитализировали. 29-летний водитель «Приоры» и 32-летний, мужчина, управлявший второй «Ладой, не пострадали.
Сейчас в обстоятельствах и причинах аварии разбираются правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU