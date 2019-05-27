Белгородские энергетики выполнили больше тысячи договоров технологического присоединения к сетям

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-27T10:55:44+03:00

В этом году филиал планирует выполнить не менее 7,6 тыс. договоров ТП общей мощностью 168,5 МВт

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В первом квартале филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» выполнил свыше тысячи договоров ТП к сетям общей мощностью порядка 19 МВт. В числе крупных объектов подключения – ровеньской завод по производству сыров и другой молочной продукции.

Энергетики обеспечили завод дополнительной мощностью в объеме 606 кВт. Специалисты филиала построили 3,3 км ВЛ 10 кВ, установили разъединитель 10 кВ с комплектом ограничителей перенапряжения, в ячейке ВЛ 10 кВ питающего центра заменили трансформаторы тока 10 кВ. Общая электрическая мощность предприятия выросла более чем в 1,5 раза – до 1,6 МВт. Вся информация о работе оборудования по специальному каналу теперь поступает в центр сбора и обработки данных Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

На подключение льготной категории заявителей максимальной мощностью до 150 кВт планируется направить порядка 500 млн. руб.

В прошлом году Белгородэнерго выполнило 7 тыс. договоров ТП общей мощностью 169,37 МВт, в числе которых порядка 100 социальных учреждений и более 10 крупных объектов агропромышленного комплекса региона, работающих по программам импортозамещения. Для обеспечения заявителей электроэнергией построено 454 км воздушных и кабельных ЛЭП 0,4-10 кВ.

Напомним, заявку на ТП теперь можно подать и в электронном виде - через личный кабинет на сайте компании: http://www.mrsk-1.ru. Сервис экономит время, поскольку дает возможность отслеживать статус исполнения договора и обмениваться документами в процессе техприсоединения. Для потребителей с ограниченным доступом в Интернет в каждом районе открыты офисы обслуживания потребителей. Если в дополнение к основному потребитель решает заключить договор на выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, то все работы филиал выполняет «под ключ».

ИСТОЧНИК KP.RU