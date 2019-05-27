В Белгороде 70-летний водитель на «ВАЗе» сбил двух пешеходов
Они пересекали проезжую часть по нерегулируемой «зебре»
фото: УМВД по Белгородской области.
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В Белгороде два пешехода попали под колеса «ВАЗа». Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, авария случилась около 13 часов 26 мая. 70-летний водитель, управляя «семеркой», двигался по улице Щорса в направлении улицы Губкина и сбил 62-летнего мужчину и 47-летнюю женщину. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как уточнили правоохранители, в результате ДТП белгородцы получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU